Россия ударила ракетой по центру Сум. Повреждена школа, больница, ранен человек – фото

Повреждены объекты гражданской инфраструктуры. На месте работают все необходимые службы

Фото: Сумская ОВА

Днем 7 марта российские оккупанты нанесли ракетный удар по Сумам, в результате чего пострадал человек и повреждены объекты гражданской инфраструктуры. Об этом сообщила местная военная администрация.

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По данным Сумской ОВА, травмирован один человек, а также повреждены школа, центральная больница, центр экстренной медпомощи и здание водоканала.

На месте прилета работают все необходимые службы.

Фото: Сумская ОВА

Фото: Сумская ОВА

20 февраля оккупанты попали дроном со взрывчаткой по жилому дому в Новослободской общине Конотопского района. В результате атаки погибли пять мирных жителей – все они были членами одной семьи.

26 февраля российская оккупационная армия обстреляла Сумскую область, в результате чего погибли супруги.

5 марта на севере Сумской области российские захватчики ночью применили опасные боеприпасы – шариковые осколочные авиабомбы ШОАБ-0,5.

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