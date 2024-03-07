Росія вгатила ракетою по центру Сум. Пошкоджено школу, лікарню, поранено людину – фото

Фото: Сумська ОВА

Вдень 7 березня російські окупанти завдали ракетного удару по Сумах, внаслідок чого постраждала людина та пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури. Про це повідомила місцева військова адміністрація.

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За даними Сумської ОВА, травмована одна людина, а також пошкоджені школа, центральна лікарня, центр екстреної меддопомоги та будівля водоканалу.

На місці прильоту працюють всі необхідні служби.

Фото: Сумська ОВА

Фото: Сумська ОВА

20 лютого окупанти поцілили дроном із вибухівкою по житловому будинку в Новослобідській громаді Конотопського району. В результаті атаки загинули п’ять мирних мешканців – усі вони були членами однієї родини.

26 лютого російська окупаційна армія обстріляла Сумську область, внаслідок чого загинуло подружжя.

5 березня на півночі Сумської області російські загарбники вночі застосували небезпечні боєприпаси – кулькові осколкові авіабомби ШОАБ-0,5.

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