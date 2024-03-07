Росія вгатила ракетою по центру Сум. Пошкоджено школу, лікарню, поранено людину – фото
Вдень 7 березня російські окупанти завдали ракетного удару по Сумах, внаслідок чого постраждала людина та пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури. Про це повідомила місцева військова адміністрація.
Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини
За даними Сумської ОВА, травмована одна людина, а також пошкоджені школа, центральна лікарня, центр екстреної меддопомоги та будівля водоканалу.
На місці прильоту працюють всі необхідні служби.
- 20 лютого окупанти поцілили дроном із вибухівкою по житловому будинку в Новослобідській громаді Конотопського району. В результаті атаки загинули п’ять мирних мешканців – усі вони були членами однієї родини.
- 26 лютого російська окупаційна армія обстріляла Сумську область, внаслідок чого загинуло подружжя.
- 5 березня на півночі Сумської області російські загарбники вночі застосували небезпечні боєприпаси – кулькові осколкові авіабомби ШОАБ-0,5.
Дивіться також: Міноборони показало укріплення у Сумській та Запорізькій областях – багато фото