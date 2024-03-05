Росіяни скинули з літаків небезпечні кулькові авіабомби на півночі Сумщини – фото

Фото: поліція Сумської області

На півночі Сумської області російські загарбники учора вночі застосували небезпечні боєприпаси – кулькові осколкові авіабомби ШОАБ-0,5, повідомляє поліція області.

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За даними правоохоронців, учора вночі окупанти дистанційно замінували місцевість у Шосткінському районі поблизу села Марчихина Буда: російська авіація під час завдання ударів використала касетні бомби РБК-500, одна така касета містить 565 кулькових авіабомб ШОАБ-0,5 масою по 400 грамів та має велику зону ураження.

"За зовнішнім виглядом цей предмет схожий на невеликий м’ячик сріблястого кольору з невеликими виступними на корпусі "ребрами". Своїм виглядом може привертати увагу дітей, тому радимо батькам взяти це до відома і попередити близьких про можливу небезпеку. Не радимо чіпати такі знахідки нікому", – повідомив Ігор Черняк, начальник відділу вибухотехнічної служби Головного управління поліції області.

Фото: поліція Сумської області

На місці знахідки таких бомб наразі працюють вибухотехніки Нацполіції, вони зачищають територію, зазначив посадовець.

Жителів області закликали бути обережними при виявленні такого вибухонебезпечного предмета, не підходити до нього, не брати до рук та не проводити жодних маніпуляцій.

У разі виявлення ШОАБ-0,5 або будь-яких інших вибухонебезпечних предметів необхідно терміново повідомити поліцію за телефоном 102.

Марчихина Буда розташована на відстані близько 4 км від російсько-українського кордону:

20 лютого окупанти поцілили дроном з вибухівкою по житловому будинку в Новослобідській громаді Конотопського району. В результаті атаки загинули п’ять мирних мешканців – усі вони були членами однієї родини.

26 лютого російська окупаційна армія обстріляла Сумську область, внаслідок чого загинуло подружжя.

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