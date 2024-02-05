Росіяни вдарили "Градами" по прикордонню Сумщини: загинула людина, є поранений

Окупанти завдали удару по місту Ворожба у близько 6 км від кордону

"Град" (Фото: ресурс окупантів)

Російські загарбники обстріляли з реактивних систем залпового вогню "Град" місто Ворожба у Сумській області, загинула людина, є поранений. Про це повідомляє Суспільне з посиланням на міського голову Андрія Дружченка.

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Загинув чоловік, його мати отримала поранення, також було пошкоджено п'ятеро приватних будинків: у людей повилітали вікна та понівечені дахи, повідомив посадовець.

Без електроенергії залишилося дві вулиці, зазначив Дружченко.

Ворожба знаходиться у близько 6 км від російсько-українського кордону. Станом на 2020 рік у місті мешкали 6910 осіб.

Російські диверсійно-розвідувальні групи регулярно намагаються увірватися через кордон на півночі України.

27 січня на Сумщині російська диверсійна група розстріляла брата та сестру з Хотінської громади.

3 лютого стало відомо, що в Сумській області заборонили рух транспорту біля кордону з РФ. 4 лютого бійці територіальної оборони в Сумській області зупинили російську ДРГ у складі десяти осіб, яка намагалася перетнути державний кордон України.

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