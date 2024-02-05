Росіяни вдарили "Градами" по прикордонню Сумщини: загинула людина, є поранений
"Град" (Фото: ресурс окупантів)

Російські загарбники обстріляли з реактивних систем залпового вогню "Град" місто Ворожба у Сумській області, загинула людина, є поранений. Про це повідомляє Суспільне з посиланням на міського голову Андрія Дружченка.

Загинув чоловік, його мати отримала поранення, також було пошкоджено п'ятеро приватних будинків: у людей повилітали вікна та понівечені дахи, повідомив посадовець.

Без електроенергії залишилося дві вулиці, зазначив Дружченко.

Ворожба знаходиться у близько 6 км від російсько-українського кордону. Станом на 2020 рік у місті мешкали 6910 осіб.

Читайте також: Наєв розповів про особливості ДРГ РФ: Гарно підготовлені офіцерські групи по 10-12 осіб

війнаградСуми