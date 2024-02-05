Россияне ударили "Градами" по приграничной Сумской области: погиб человек, есть раненый

Оккупанты нанесли удар по городу Ворожба в около 6 км от границы

"Град" (Фото: ресурс оккупантов)

Российские захватчики обстреляли из реактивных систем залпового огня "Град" город Ворожба в Сумской области, погиб человек, есть раненый. Об этом сообщает Суспильне со ссылкой на городского голову Андрея Дружченко.

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Погиб мужчина, его мать получила ранения, также были повреждены пять частных домов: у людей вылетели окна и разрушены крыши, сообщил чиновник.

Без электроэнергии осталось две улицы, отметил Дружченко.

Ворожба находится в около 6 км от российско-украинской границы. По состоянию на 2020 год в городе проживали 6910 человек.

Российские диверсионно-разведывательные группы регулярно пытаются прорваться через границу на севере Украины.

27 января в Сумской области российская диверсионная группа расстреляла брата и сестру из Хотинской громады.

3 февраля стало известно, что в Сумской области запретили движение транспорта у границы с РФ. 4 февраля бойцы территориальной обороны в Сумской области остановили российскую ДРГ в составе десяти человек, пытавшейся пересечь государственную границу Украины.

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