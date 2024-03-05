Россияне сбросили с самолетов опасные шариковые авиабомбы на севере Сумщины – фото
На севере Сумской области российские захватчики вчера ночью применили опасные боеприпасы – шариковые осколочные авиабомбы ШОАБ-0,5, сообщает полиция области.
По данным правоохранителей, вчера ночью оккупанты дистанционно заминировали местность в Шосткинском районе вблизи села Марчихина Буда: российская авиация при нанесении ударов использовала кассетные бомбы РБК-500, одна такая кассета содержит 565 шариковых авиабомб ШОАБ-0,5 массой по 400 граммов и имеет большую зону поражения.
"По внешнему виду этот предмет похож на небольшой мячик серебристого цвета с небольшими выступающими на корпусе "ребрами". Своим видом может привлекать внимание детей, поэтому советуем родителям принять это к сведению и предупредить близких о возможной опасности. Не советуем трогать такие находки никому", – сообщил Игорь Черняк, начальник отдела взрывотехнической службы Главного управления полиции области.
На месте находки таких бомб сейчас работают взрывотехники Нацполиции, они зачищают территорию, отметил чиновник.
Жителей области призвали быть осторожными при обнаружении такого взрывоопасного предмета, не подходить к нему, не брать в руки и не проводить никаких манипуляций.
В случае обнаружения ШОАБ-0,5 или любых других взрывоопасных предметов необходимо срочно уведомить полицию по телефону 102.
Марчихина Буда находится в 4 км от российско-украинской границы:
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