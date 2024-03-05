Россияне сбросили с самолетов опасные шариковые авиабомбы на севере Сумщины – фото

Фото: полиция Сумской области

На севере Сумской области российские захватчики вчера ночью применили опасные боеприпасы – шариковые осколочные авиабомбы ШОАБ-0,5, сообщает полиция области.

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По данным правоохранителей, вчера ночью оккупанты дистанционно заминировали местность в Шосткинском районе вблизи села Марчихина Буда: российская авиация при нанесении ударов использовала кассетные бомбы РБК-500, одна такая кассета содержит 565 шариковых авиабомб ШОАБ-0,5 массой по 400 граммов и имеет большую зону поражения.

"По внешнему виду этот предмет похож на небольшой мячик серебристого цвета с небольшими выступающими на корпусе "ребрами". Своим видом может привлекать внимание детей, поэтому советуем родителям принять это к сведению и предупредить близких о возможной опасности. Не советуем трогать такие находки никому", – сообщил Игорь Черняк, начальник отдела взрывотехнической службы Главного управления полиции области.

Фото: полиция Сумской области

На месте находки таких бомб сейчас работают взрывотехники Нацполиции, они зачищают территорию, отметил чиновник.

Жителей области призвали быть осторожными при обнаружении такого взрывоопасного предмета, не подходить к нему, не брать в руки и не проводить никаких манипуляций.

В случае обнаружения ШОАБ-0,5 или любых других взрывоопасных предметов необходимо срочно уведомить полицию по телефону 102.

Марчихина Буда находится в 4 км от российско-украинской границы:

20 февраля оккупанты попали дроном со взрывчаткой по жилому дому в Новослободской общине Конотопского района. В результате атаки погибли пять мирных жителей – все они были членами одной семьи.

26 февраля российская оккупационная армия обстреляла Сумскую область, в результате чего погибли супруги.

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