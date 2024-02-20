Обстріл Сумщини: в результаті атаки "Ланцета" загинула родина з п'яти осіб

Фото: ДСНС України

Вранці 20 лютого окупанти поцілили дроном з вибухівкою по житловому будинку в Новослобідській громаді Конотопського району. В результаті атаки загинули п’ять мирних мешканців – усі вони були членами однієї родини, повідомили в пресслужбі Сумської обласної військової адміністрації.

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В ОВА уточнили, що в житловий будинок влучив ворожий ударний дрон типу "Ланцет". Внаслідок влучання загинули мати та двоє синів, а також дві їхні родички: бабуся і жінка, яка приїхала з іншого міста.

В пресслужбі ДСНС України розповіли, що рятувальники деблокували з-під завалів будинку тіла загиблих. Пошуково-рятувальна операція тривала понад дев'ять годин.

27 січня російська диверсійна група розстріляла брата та сестру з села Андріївка Хотiнської громади.

5 лютого окупанти обстріляли з "Градів" місто Ворожба Сумської області. Внаслідок удару загинув чоловік, ще один мирний мешканець отримав поранення.

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