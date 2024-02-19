Окупанти вдарили з "Градів" по Приморському під Запоріжжям – є загиблий
Російські загарбники завдали ударів з реактивних систем залпового вогню "Град" по селу Приморське у Запорізькій області — загинула людина. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.
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Окупанти обстріляли село близько 12:00, унаслідок удару загинув 57-річний місцевий мешканець, написав посадовець.
Відстань від Приморського до лінії фронту складає близько 5 км:
Сьогодні командувач Таврійським напрямком Олександр Тарнавський повідомив, що росіяни ведуть атаки в районі звільненого Роботиного (воно на південний схід від Приморського), ситуація контрольована.
- 5 січня загарбники обстріляли з "Градів" місто Ворожба у Сумській області: загинула людина, є поранений.
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