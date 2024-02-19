Оккупанты ударили из "Градов" по Приморскому под Запорожьем – есть погибший
Российские захватчики нанесли удары из реактивных систем залпового огня "Град" по селу Приморское в Запорожской области — погиб человек. Об этом сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров.
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Оккупанты обстреляли село около 12:00, в результате удара погиб 57-летний местный житель, написал чиновник.
Расстояние от Приморского до линии фронта составляет около 5 км:
Сегодня командующий Таврическим направлением Александр Тарнавский сообщил, что россияне ведут атаки в районе освобожденного Работино (оно юго-восточнее Приморского), ситуация контролируемая.
- 5 января захватчики обстреляли из "Градов" город Ворожба в Сумской области: погиб человек, ранен.
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