Обстрел Сумщины: в результате атаки "Ланцета" погибла семья из пяти человек

Фото: ГСЧС Украины

Утром 20 февраля оккупанты попали дроном со взрывчаткой по жилому дому в Новослободской общине Конотопского района. В результате атаки погибли пять мирных жителей – все они были членами одной семьи, сообщили в пресс-службе Сумской областной военной администрации.

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В ОВА уточнили, что в жилой дом попал вражеский ударный дрон типа "Ланцент". В результате попадания погибли мать и двое сыновей, а также двое их дальних родственниц: бабушка и женщина, приехавшая из другого города.

В пресс-службе ГСЧС Украины рассказали , что спасатели деблокировали из-под завалов дома тела погибших. Поисково-спасательная операция длилась более девяти часов.

27 января российская диверсионная группа расстреляла брата и сестру из села Андреевка Хотинского общества.

5 февраля оккупанты обстреляли из "Градов" город Ворожба Сумской области. В результате удара погиб мужчина, еще один мирный житель получил ранения.

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