На півночі РФ стала активно застосовувати авіацію, б'є FPV-дронами – прикордонники

У різні періоди росіяни то нарощують кількість обстрілів по трьох прикордонних областях, то зменшують її

Андрій Демченко (Фото: Укрінформ)

З початку березня окупанти здійснили близько 2000 обстрілів по Харківській, Сумській та Чернігівській областях. РФ почала активно застосовувати авіацію, а також б'є FPV-дронами – ними цілять і по цивільних мешканцях, нищиться інфраструктура та будинки. Про це в коментарі LIGA.net повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

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За його словами, впродовж лютого загарбники здійснили близько 3000 обстрілів у межах Чернігівської, Сумської та Харківської областей, а від початку березня прикордонні наряди та інші представники Сил оборони зафіксували вже близько 2000 російських обстрілів з різних видів озброєння.

Також, зазначив Демченко, окупанти почали активно застосовувати авіацію для завдання ударів по трьох областях, а також використовують FVP-дрони, котрими цілять не лише по Силах оборони, а й по мирних мешканцях – нищиться інфраструктура населених пунктів та будинки цивільних.

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"Фактично Росія продовжує підтверджувати свій статус країни-терориста", – зауважив речник ДПСУ.

Він зауважив, що найбільше російських обстрілів припадає на Харківщину, практично у такий самій кількості, але "дещо менше" загарбники б'ють по Сумщині, а найменше від загальної кількості обстрілів фіксується на Чернігівщині.

Демченко зауважив, що в різні періоди росіяни то нарощують кількість обстрілів, то зменшують її.

Представник воєнної розвідки Андрій Юсов у коментарі LIGA.net повідомив, що Росія навмисно запускає хвилю чуток про новий наступ на Сумську та Чернігівську області, проте загроза постійно спостерігається – і ситуація відстежується українською стороною, а кордон укріплюється.

повідомив, що Росія навмисно запускає хвилю чуток про новий наступ на Сумську та Чернігівську області, проте загроза постійно спостерігається – і ситуація відстежується українською стороною, а кордон укріплюється. 12 березня загарбники били по прикордонню Сумської області: внаслідок ударів поранені п'ятеро дітей та один чоловік.

У ніч проти 13 березня російська армія вдарила дроном-камікадзе Shahed-136 по житловому п'ятиповерховому будинку в Сумах. Сумська ОВА повідомила про пошкодження 30 квартир, 15 з яких зруйновано повністю. З-під завалів було деблоковано тіла трьох загиблих людей.

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