Суми. Росіяни вдарили "шахедом" по житловій багатоповерхівці, є загиблі та поранені — фото
Російська армія вдарила дроном-камікадзе Shahed-136 по житловому п'ятиповерховому будинку в Сумах. Про це повідомили у Сумській обласній військовій адміністрації.
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За словами чиновників, пошкоджено 30 квартир, 15 з яких зруйновано повністю.
З-під завалів врятували 10 людей, вісім осіб отримали травми різного ступеня важкості.
Є загиблі.
Тривають рятувальні роботи, на місці працюють усі служби.
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- В Одесі вранці 13 березня пролунали вибухи, військові попереджали про рух ракет у напрямку міста.
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