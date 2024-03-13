Суми. Росіяни вдарили "шахедом" по житловій багатоповерхівці, є загиблі та поранені — фото
Наслідки удару по Сумах (Фото: Сумська ОВА)

Російська армія вдарила дроном-камікадзе Shahed-136 по житловому п'ятиповерховому будинку в Сумах. Про це повідомили у Сумській обласній військовій адміністрації.

За словами чиновників, пошкоджено 30 квартир, 15 з яких зруйновано повністю.

Суми. Росіяни вдарили "шахедом" по житловій багатоповерхівці, є загиблі та поранені — фото

З-під завалів врятували 10 людей, вісім осіб отримали травми різного ступеня важкості.

Суми. Росіяни вдарили "шахедом" по житловій багатоповерхівці, є загиблі та поранені — фото

Є загиблі.

Суми. Росіяни вдарили "шахедом" по житловій багатоповерхівці, є загиблі та поранені — фото

Тривають рятувальні роботи, на місці працюють усі служби.

  • Увечері 12 березня росіяни вдарили по багатоповерхівці у Кривому Розі, є загиблі та десятки поранених.
  • Президент Володимир Зеленський пообіцяв відповідь окупантам.
  • В Одесі вранці 13 березня пролунали вибухи, військові попереджали про рух ракет у напрямку міста.

Читайте також: У Рязані безпілотники атакували черговий НПЗ, почалася серйозна пожежа – фото і відео

війнаобстрілиСумиShahed-136дрони-камікадзе