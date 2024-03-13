В Одесі пролунали вибухи. Росіяни атакують ракетами з моря, мешканців просять сховатися

Місцева влада закликала мешканців Одеси не виходити з укриттів до відбою повітряної тривоги

Одеса (Фото: скриншот з відео)

В Одесі вранці 13 березня пролунали вибухи, військові попереджали про рух ракет у напрямку міста. Про звуки вибухів повідомив кореспондент LIGA.net у обласному центрі.

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За його словами, в районі 07:49 у місті було чути близько трьох вибухів.

Командування Повітряних сил попереджало про рух ракет у бік Одеси.

Голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер закликав бути в укриттях до відбою тривоги.

Увечері 12 березня росіяни вдарили по багатоповерхівці у Кривому Розі, є загиблі та десятки поранених. Президент Володимир Зеленський пообіцяв відповідь окупантам.

Вранці 12 березня стало відомо про дронову атаку на Нижньогородський НПЗ – один із найбільших у РФ. Підприємство належить компанії "Лукойл" – друга з видобутком нафти у Росії.

За даними Reuters, найбільший НПЗ Лукойла в результаті атаки дронів втратив половину потужності.

Співрозмовник LIGA.net у Силах безпеки та оборони повідомив, що за атакою на нафтозавод стоїть ГУР.

Окрім НПЗ у місті Кстово, дрони сьогодні атакували нафтобазу "Орелнафтопродукт".

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