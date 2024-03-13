В Одессе прогремели взрывы. Россияне атакуют ракетами с моря, жителей просят укрыться

Местные власти призвали жителей Одессы не выходить из укрытий до отбоя воздушной тревоги

Одесса (Фото: скриншот с видео)

В Одессе утром 13 марта прозвучали взрывы, военные предупреждали о движении ракет в направлении города. О звуках взрывов сообщил корреспондент LIGA.net в областном центре.

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По его словам, в районе 07:49 в городе было слышно около трех взрывов.

Командование Воздушных сил предупреждало о движении ракет в сторону Одессы.

Глава областной военной администрации Олег Кипер призвал быть в укрытиях до отбоя тревоги.

Вечером 12 марта россияне ударили по многоэтажке в Кривом Роге, есть погибшие и десятки раненых. Президент Владимир Зеленский пообещал ответ оккупантам.

Утром 12 марта стало известно о дроновой атаке на Нижегородский НПЗ – один из крупнейших в РФ. Предприятие принадлежит компании "Лукойл" – второй по добыче нефти в России.

По данным Reuters, крупнейший НПЗ Лукойла в результате атаки дронов потерял половину мощности.

Собеседник LIGA.net в Силах безопасности и обороны сообщил, что за атакой на нефтезавод стоит ГУР.

Кроме НПЗ в городе Кстово, дроны сегодня атаковали нефтебазу "Орелнефтепродукт".

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