В Кривом Роге в результате российской атаки горит многоэтажка
В Кривом Роге Днепропетровской области вечером 12 марта раздался взрыв. В результате вражеской атаки произошел пожар в многоэтажке, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак.
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Он отметил, что вся информация уточняется, и в области продолжается воздушная тревога (она объявлена с 18:09).
В 18:35 Воздушные силы предупреждали о движении управляемой авиационной ракеты, предположительно Х-59, в направлении Кривого Рога.
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