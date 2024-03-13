Сумы. Россияне ударили "шахедом" по жилой многоэтажке, есть погибшие и раненые — фото
Последствия удара по Сумам (Фото: Сумская ОВА)

Российская армия ударила дроном-камикадзе Shahed-136 по жилому пятиэтажному дому в Сумах. Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации.

По словам чиновников, повреждены 30 квартир, 15 из которых разрушены полностью.

Сумы. Россияне ударили "шахедом" по жилой многоэтажке, есть погибшие и раненые — фото

Из-под завалов спасли 10 человек, восемь человек получили травмы разной степени тяжести.

Сумы. Россияне ударили "шахедом" по жилой многоэтажке, есть погибшие и раненые — фото

Есть погибшие.

Сумы. Россияне ударили "шахедом" по жилой многоэтажке, есть погибшие и раненые — фото

Продолжаются спасательные работы, на месте работают все службы. 

  • Вечером 12 марта россияне ударили по многоэтажке в Кривом Роге, есть погибшие и десятки раненых.
  • Президент Владимир Зеленский пообещал ответ оккупантам. 
  • В Одессе утром 13 марта прозвучали взрывы, военные предупреждали о движении ракет в направлении города.

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