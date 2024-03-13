Сумы. Россияне ударили "шахедом" по жилой многоэтажке, есть погибшие и раненые — фото
Российская армия ударила дроном-камикадзе Shahed-136 по жилому пятиэтажному дому в Сумах. Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации.
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По словам чиновников, повреждены 30 квартир, 15 из которых разрушены полностью.
Из-под завалов спасли 10 человек, восемь человек получили травмы разной степени тяжести.
Есть погибшие.
Продолжаются спасательные работы, на месте работают все службы.
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