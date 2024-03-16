У Сумах завершили роботи на місці удару РФ по п'ятиповерхівці. Тіло дівчини не знайшли

Фото: ДСНС

Рятувальники завершили пошукові роботи на місці влучання ворожого безпілотника у Сумах – операція тривала чотири дні. Про це повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій.

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Рятувальники нагадали, що в перші хвилини після удару 13 березня вдалося врятувати 10 мешканців зруйнованої багатоповерхівки, з яких п’ятьох деблокували з-під завалів. Також з-під завалів було деблоковано тіла трьох загиблих людей.

Речник ДСНС Сумщини Олег Стрілка повідомив Суспільному, що тіло 20-річної дівчини, яка жила на п'ятому поверсі, не знайшли.

15 березня Суспільне повідомляло, що рятувальники шукають тіло дівчини. 14 березня знайшли її телефон – гаджет вцілів під завалами. Батьки дівчини з перших годин очікували на результати пошуків біля зруйнованого будинку.