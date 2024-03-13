Суми. Під завалами виявлено тіло другого загиблого через російський удар

Наразі відомо про вісьмох постраждалих у місті

Фото: ДСНС

У Сумах під завалами житлового будинку виявлено тіло другого загиблого через російський дроновий удар. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

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Рятувальники деблокували тіло другої загиблої людини під час розбору завалів п'ятиповерхового житлового будинку.

Станом на 15:42 відомо про двох загиблих та вісьмох постраждалих унаслідок російської нічної атаки по Сумах. Роботи тривають.

Уночі загарбники атакували місто дронами-камікадзе типу Shahed – поцілили безпілотником у п'ятиповерховий будинок. Обладміністрація повідомила про пошкодження 30 квартир, 15 з яких зруйновано повністю.

У Кривому Розі Дніпропетровської області ввечері 12 березня пролунав вибух. Внаслідок ворожої ракетної атаки сталася пожежа у багатоповерхівці. Згодом стало відомо, що у місті зайнялися два будинки – п'яти- та дев'ятиповерхівка. Ввечері стало відомо про 38 поранених, серед них десятеро дітей. Наразі відомо про п'ятьох загиблих.

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