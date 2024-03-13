Кривий Ріг. Під завалами виявлено тіло п'ятого загиблого через російську ракетну атаку

Фото: Сергій Лисак / Дніпропетровська ОДА (ОВА)

Сьогодні у Кривому Розі рятувальники виявили тіло п'ятого загиблого через російську ракетну атаку, що сталася ввечері 12 березня. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

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Під час розбору уламків будівельних конструкцій рятувальники та співробітники комунальної служби виявили тіло загиблого на восьмому поверсі дев'ятиповерхівки, написали надзвичайники.

Станом на 14:29 відомо про п'ятьох загиблих унаслідок російської атаки.

Близько 7 ранку міський голова Олександр Вілкул повідомив, що унаслідок атаки окупантів у лікарні померла 47-річна жінка – травми були не сумісні з життям.

За його даними, у лікарні перебували ще шестеро важкопоранених, серед них – двоє дітей.

У Кривому Розі Дніпропетровської області ввечері 12 березня пролунав вибух. Внаслідок ворожої ракетної атаки сталася пожежа у багатоповерхівці. Згодом стало відомо, що у місті зайнялися два будинки – п'яти- та дев'ятиповерхівка. Ввечері стало відомо про 38 поранених, серед них десятеро дітей.

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