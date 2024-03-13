Кривой Рог. Под завалами обнаружено тело пятого погибшего из-за российской ракетной атаки
Сегодня в Кривом Роге спасатели обнаружили тело пятого погибшего из-за российской ракетной атаки, произошедшей вечером 12 марта. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
При разборе обломков строительных конструкций спасатели и сотрудники коммунальной службы обнаружили тело погибшего на восьмом этаже девятиэтажки, написали в ГСЧС.
По состоянию на 14:29 известно о пяти погибших в результате российской атаки.
Около 7 утра городской голова Александр Вилкул сообщил, что в результате атаки оккупантов в больнице скончалась 47-летняя женщина – травмы были не совместимы с жизнью.
По его данным, в больнице находились еще шесть тяжелораненых, среди них – двое детей.
- В Кривом Роге Днепропетровской области вечером 12 марта раздался взрыв. В результате вражеской ракетной атаки произошел пожар в многоэтажке. Впоследствии стало известно, что в городе загорелись два дома – пяти- и девятиэтажка. Вечером стало известно о 38 раненых, среди них десять детей.
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