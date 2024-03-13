Сумы. Под завалами обнаружено тело второго погибшего из-за российского удара

В настоящее время известно о восьми пострадавших в городе

Фото: ГСЧС

В Сумах под завалами жилого дома обнаружено тело второго погибшего из-за российского дронового удара. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

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Спасатели деблокировали тело второго погибшего во время разбора завалов пятиэтажного жилого дома.

По состоянию на 15:42 известно о двух погибших и восьми пострадавших в результате российской ночной атаки по Сумам. Работы продолжаются.

Ночью захватчики атаковали город дронами-камикадзе типа Shahed – попали беспилотником в пятиэтажный дом. Обладминистрация сообщила о повреждении 30 квартир, 15 из которых разрушены полностью.

В Кривом Роге Днепропетровской области вечером 12 марта раздался взрыв. В результате вражеской ракетной атаки произошел пожар в многоэтажке. Впоследствии стало известно, что в городе загорелись два дома – пяти- и девятиэтажка. Вечером стало известно о 38 раненых, среди них десять детей. Пока известно о пяти погибших.

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