В Сумах завершили работы на месте удара России по пятиэтажке. Тело девушки не нашли

Фото: ГСЧС

Спасатели завершили поисковые работы на месте прилета вражеского беспилотника в Сумах – операция длилась четыре дня. Об этом сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

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Спасатели напомнили, что в первые минуты после удара 13 марта удалось спасти 10 жителей разрушенной многоэтажки, из которых пять деблокировали из-под завалов. Также из-под завалов были деблокированы тела трех погибших.

Спикер ГСЧС Сумской области Олег Стрелко сообщил Суспильному, что тело 20-летней девушки, которая жила на пятом этаже, не нашли.

15 марта Суспильне сообщало, что спасатели ищут тело девушки. 14 марта нашли ее телефон – гаджет уцелел под завалами. Родители девушки с первых часов ожидали результатов поисков возле разрушенного дома.