На севере РФ стала активно применять авиацию, бьет FPV-дронами – пограничники

В разные периоды россияне то наращивают количество обстрелов по трем пограничным областям, то уменьшают его

Андрей Демченко (Фото: Укринформ)

С начала марта оккупанты совершили около 2000 обстрелов по Харьковской, Сумской и Черниговской областях. РФ начала активно применять авиацию, а также бьет FPV-дронами – ими целятся и по гражданским жителям, уничтожается инфраструктура и дома. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

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По его словам, в течение февраля захватчики совершили около 3000 обстрелов в пределах Черниговской, Сумской и Харьковской областей, а с начала марта пограничные наряды и другие представители Сил обороны зафиксировали уже около 2000 российских обстрелов из разных видов вооружения.

Также, отметил Демченко, оккупанты начали активно применять авиацию для нанесения ударов по трем областям, а также используют FVP-дроны, которыми целятся не только по Силам обороны, но и по мирным жителям – уничтожается инфраструктура населенных пунктов и дома гражданских.

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"Фактически, Россия продолжает подтверждать свой статус страны-террориста", – отметил спикер ГПСУ.

Он отметил, что больше всего российских обстрелов приходится на Харьковщину, практически в таком же количестве, но "несколько меньше" захватчики бьют по Сумщине, а меньше всего от общего количества обстрелов фиксируется на Черниговщине.

Демченко отметил, что в разные периоды россияне то наращивают количество обстрелов, то уменьшают его.

Представитель военной разведки Андрей Юсов в комментарии LIGA.net сообщил, что Россия намеренно запускает волну слухов о новом наступлении на Сумскую и Черниговскую области, однако угроза постоянно наблюдается – и ситуация отслеживается украинской стороной, а граница укрепляется.

сообщил, что Россия намеренно запускает волну слухов о новом наступлении на Сумскую и Черниговскую области, однако угроза постоянно наблюдается – и ситуация отслеживается украинской стороной, а граница укрепляется. 12 марта захватчики били по приграничью Сумской области: в результате ударов ранены пятеро детей и один мужчина.

В ночь на 13 марта российская армия ударила дроном-камикадзе Shahed-136 по жилому пятиэтажному дому в Сумах. Сумская ОВА сообщила о повреждении 30 квартир, 15 из которых разрушены полностью. Из-под завалов были деблокированы тела трех погибших.

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