Зеленський: На Сумщину Росія постійно намагається завести ДРГ, вчиняє терористичні удари

За словами президента, необхідні системи ППО є у партнерів, також потрібне "максимальне прискорення" щодо передання винищувачів F-16

Фото: Офіс президента

Російські загарбники постійно намагаються завести диверсійно-розвідувальні групи та вчиняють терористичні обстріли та удари по Сумській області. Україні потрібне посилення протиповітряної оборони, аби унеможливити терор загарбників. Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

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Український лідер зазначив, що провів нараду стосовно міжнародної роботи цього та наступного місяця: готуються до підписання нові безпекові угоди, а також будуть нові юридичні кроки для притягнення російських воєнних злочинців.

"Важливо, щоб цей рух – рух до справедливості – мав постійну енергію, постійне посилення. [...] Світ повинен бачити, як міжнародна юстиція працює у відповідь на агресію й терор. Лише один приклад зараз – Сумщина, наш регіон, який межує з російською територією. І це постійні російські спроби заведення ДРГ. Постійні терористичні обстріли та удари", – зазначив він.

Президент наголосив, що армія загарбників намагається "просто спалити до руїн" українські прикордонні села, а від початку березня авіація окупантів скинула лише на громади Сумщини майже 200 керованих авіабомб – по селах, містах, цивільній інфраструктурі.

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За словами Зеленського, очевидною необхідністю для України є посилення ППО у такий спосіб, аби унеможливити російський терор у Сумській, Чернігівській, Харківській, Донецькій, Луганській та південних областях: "Усюди, де це потрібно".

Очільник держави зазначив, що відповідні системи ППО є у партнерів, а також потрібно "максимальне прискорення" щодо передання винищувачів F-16.

"Я дякую всім, хто допомагає. Важливо, щоб великі країни, які мають необхідну зброю, справді були великими в захисті життя – не тримали цю зброю десь там, на складах чи зберіганні, а щоб "Пейтріоти" та все інше реально працювало для порятунку життів людей", – підсумував президент.

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12 березня загарбники били по прикордонню Сумської області: внаслідок ударів поранені п'ятеро дітей та один чоловік.

У ніч проти 13 березня російська армія вдарила дроном-камікадзе Shahed-136 по житловому п'ятиповерховому будинку в Сумах. Сумська ОВА повідомила про пошкодження 30 квартир, 15 з яких зруйновано повністю. З-під завалів було деблоковано тіла трьох загиблих людей.

За даними ДПСУ, з початку березня окупанти здійснили близько 2000 обстрілів по Харківській, Сумській та Чернігівській областях, РФ почала активно застосовувати авіацію, а також б'є FPV-дронами – ними цілять і по цивільних мешканцях, нищиться інфраструктура та будинки.

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