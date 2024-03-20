На севере укрепить границу невозможно из-за обстрелов, строим "максимально близко" – ГПСУ

Андрей Демченко (Фото: Facebook спикера)

Инженерно укрепить границу с РФ на севере пока невозможно из-за российских обстрелов, направления усиливаются в "максимальной близости" к границе. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

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По его словам, инженерно укрепить границу с РФ пока невозможно, поскольку любую появившуюся на границе инженерную группу сразу "снесут вражеские обстрелы".

"Эти направления максимально укрепляются в максимальной близости от границы. На разном расстоянии от границы (в зависимости от ситуации, рельефа и особенностей местности) создаются инженерно-фортификационные сооружения, огневые позиции, наблюдательные посты, окопные линии", – пояснил Демченко.

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На LIGA.net вышел большой текст о том, что россияне продолжают поддерживать напряжение в приграничных районах Черниговской, Сумской и Харьковской областей, но на большее они пока не способны.

вышел большой текст о том, что россияне продолжают поддерживать напряжение в приграничных районах Черниговской, Сумской и Харьковской областей, но на большее они пока не способны. На прошлой неделе президент Владимир Зеленский заявил, что в планах сейчас построение трех полос обороны протяженностью 2000 километров.

По данным ГПСУ, с начала марта оккупанты совершили около 2000 обстрелов по Харьковской, Сумской и Черниговской областях, РФ начала активно применять авиацию, а также бьет FPV-дронами – ими целятся и по гражданским жителям, уничтожается инфраструктура и дома.

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