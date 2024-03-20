На півночі укріпити сам кордон неможливо через обстріли, будуємо "максимально близько" – ДПСУ

Андрій Демченко (Фото: Facebook речника)

Інженерно укріпити кордон із РФ на півночі наразі неможливо через російські обстріли, напрямки посилюються у "максимальній близькості" до кордону. Про це у коментарі LIGA.net повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, інженерно укріпити кордон із РФ наразі неможливо, оскільки будь-яку інженерну групу, що з'явиться на кордоні, одразу "знесуть ворожі обстріли".

"Ці напрямки максимально укріплюються у максимальній близькості до кордону. На різній відстані від кордону (залежно від ситуації, рельєфу та особливостей місцевості) створюються інженерно-фортифікаційні споруди, вогневі позиції, спостережні пости, окопні лінії", – пояснив Демченко.

Читайте також: У ЗСУ заявили про цілодобове будівництво оборонних споруд на загрозливих напрямках – фото

На LIGA.net вийшов великий текст про те, що росіяни продовжують підтримувати напругу у прикордонних районах Чернігівської, Сумської та Харківської областей, але на більше вони поки що не здатні.

вийшов великий текст про те, що росіяни продовжують підтримувати напругу у прикордонних районах Чернігівської, Сумської та Харківської областей, але на більше вони поки що не здатні. Минулого тижня президент Володимир Зеленський заявив, що в планах зараз — побудова трьох смуг оборони завдовжки 2000 кілометрів.

За даними ДПСУ, з початку березня окупанти здійснили близько 2000 обстрілів по Харківській, Сумській та Чернігівській областях, РФ почала активно застосовувати авіацію, а також б'є FPV-дронами – ними цілять і по цивільних мешканцях, нищиться інфраструктура та будинки.

Читайте також: Фортифікації ЗСУ. У Рівненській області зводяться оборонні рубежі, поряд Білорусь – фото