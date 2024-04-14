Під Одесою чути вибух – Росія запустила ракету в бік міста
Поряд з Одесою пролунав вибух під час повітряної тривоги, повідомили співрозмовники LIGA.net. Повітряні сили попереджали, що росіяни запустили ракету у напрямку міста.
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15:45. Тривога в Одеській області.
15:47. ПС написали про активність російської тактичної авіації на південному напрямку.
16:03. Військові попередили про рух ракети окупантів у напрямку Одеси.
16:09. ПС закликали мешканців Одеси та Чорноморська перебувати в укриттях.
16:10. Співрозмовники LIGA.net повідомили, що під Одесою було чути звук вибуху.
16:11. Сили оборони півдня повідомили, що йде бойова робота, закликали перебувати в укриттях.
16:19. Відбій тривоги.
- Учора росіяни вчергове обстріляли Донецьку область, внаслідок чого є руйнування, загиблі та поранені, зокрема, РФ била по Очеретиному авіабомбою КАБ-500.
- Російські терористи навмисно розстріляли цивільне авто у прикордонні Новгород-Сіверського району. Загинув чоловік, який віз продовольство населенню.
- На Сумщині сьогодні зранку російський дрон скинув вибухівку на вантажівку, внаслідок чого загинув водій. Загарбники вдарили по Очеретиному – унаслідок цього загинула одна людина, двоє отримали поранення.
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