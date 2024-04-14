Под Одессой слышен взрыв – Россия запустила ракету в сторону города
Рядом с Одессой раздался взрыв во время воздушной тревоги, сообщили собеседники LIGA.net. Воздушные силы предупреждали, что россияне запустили ракету в направлении города.
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15:45. Тревога в Одесской области.
15:47. ВС написали об активности российской тактической авиации на южном направлении.
16:03. Военные предупредили о движении ракеты оккупантов в направлении Одессы.
16:09. ВС призвали жителей Одессы и Черноморска находиться в укрытиях.
16:10. Собеседники LIGA.net сообщили, что под Одессой был слышен звук взрыва.
16:11. Силы обороны юга сообщили, что идет боевая работа, призывающая находиться в укрытиях.
16:19. Отбой тревоги.
- Вчера россияне в очередной раз обстреляли Донецкую область, в результате чего есть разрушения, погибшие и раненые, в частности, РФ избивала по Очеретиному авиабомбу КАБ-500.
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- На Сумщине сегодня утром российский дрон сбросил взрывчатку на грузовик, в результате чего погиб водитель. Захватчики ударили по Очеретину – в результате погиб один человек, двое получили ранения.
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