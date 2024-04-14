Дніпро. ЗСУ збили російську крилату ракету, яка летіла на місто. Через уламки є постраждалі

Через падіння уламків ракети окупантів є вісім постраждалих, пошкоджено приватні будинки

Фото: Сергій Лисак

Українські захисники знищили російську крилату ракету у Дніпровському районі Дніпропетровської області, повідомило Повітряне командування "Схід". Згодом стало відомо про постраждалих та ушкодження через падіння уламків ракети загарбників.

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Бойову роботу виконав підрозділ командування, знищення ракети відбулося о 17:50. Тип ракети не уточнюється.

У цю ж хвилину Повітряні сили попереджали про рух ракети у напрямку міста Дніпро.

Співрозмовник LIGA.net у місті повідомив, що вибух було чути о 17:54.

Повітряна тривога в області тривала з 17:49 по 18:15.

ДОПОВНЕНО. У Дніпрі через падіння уламків російської ракети пошкоджені приватні будинки, попередньо, двоє людей постраждали. Задимлення спостерігається у Любимівській громаді. Деталі будуть повідомлені згодом, написав голова обладміністрації Сергій Лисак.

ДОПОВНЕНО о 18:57. У Дніпрі постраждали п'ятеро людей: троє чоловіків, жінка та 15-річний хлопець — в останнього осколкові поранення і контузія.

Попередньо, пошкоджено дев'ять приватних осель.

У Любимівській громаді через падіння уламків понівечено автомобіль. Там поранено троє людей, проте від ушпиталення вони відмовилися.

Про це повідомив голова ОВА.

На Сумщині сьогодні зранку російський дрон скинув вибухівку на вантажівку, внаслідок чого загинув водій.

Загарбники вдарили по Очеретиному – унаслідок цього загинула одна людина, двоє отримали поранення.

Російські загарбники вдарили дроном по Нікополю Дніпропетровської області – постраждали троє людей, пошкоджено дві автівки.

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