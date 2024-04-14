Дніпро. ЗСУ збили російську крилату ракету, яка летіла на місто. Через уламки є постраждалі
Українські захисники знищили російську крилату ракету у Дніпровському районі Дніпропетровської області, повідомило Повітряне командування "Схід". Згодом стало відомо про постраждалих та ушкодження через падіння уламків ракети загарбників.
Бойову роботу виконав підрозділ командування, знищення ракети відбулося о 17:50. Тип ракети не уточнюється.
У цю ж хвилину Повітряні сили попереджали про рух ракети у напрямку міста Дніпро.
Співрозмовник LIGA.net у місті повідомив, що вибух було чути о 17:54.
Повітряна тривога в області тривала з 17:49 по 18:15.
ДОПОВНЕНО. У Дніпрі через падіння уламків російської ракети пошкоджені приватні будинки, попередньо, двоє людей постраждали. Задимлення спостерігається у Любимівській громаді. Деталі будуть повідомлені згодом, написав голова обладміністрації Сергій Лисак.
ДОПОВНЕНО о 18:57. У Дніпрі постраждали п'ятеро людей: троє чоловіків, жінка та 15-річний хлопець — в останнього осколкові поранення і контузія.
Попередньо, пошкоджено дев'ять приватних осель.
У Любимівській громаді через падіння уламків понівечено автомобіль. Там поранено троє людей, проте від ушпиталення вони відмовилися.
Про це повідомив голова ОВА.
- На Сумщині сьогодні зранку російський дрон скинув вибухівку на вантажівку, внаслідок чого загинув водій.
- Загарбники вдарили по Очеретиному – унаслідок цього загинула одна людина, двоє отримали поранення.
- Російські загарбники вдарили дроном по Нікополю Дніпропетровської області – постраждали троє людей, пошкоджено дві автівки.
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