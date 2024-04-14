Днепр. ВСУ сбили крылатую ракету РФ, летевшую на город. Из-за обломков есть пострадавшие
Украинские защитники уничтожили российскую крылатую ракету в Днепровском районе Днепропетровской области, сообщило Воздушное командование "Восток". Впоследствии стало известно о пострадавших и повреждениях из-за падения обломков ракеты захватчиков.
Боевую работу проделало подразделение командования, уничтожение ракеты произошло в 17:50. Тип ракеты не уточняется.
В эту же минуту воздушные силы предупреждали о движении ракеты в направлении города Днепр.
Собеседник LIGA.net в городе сообщил, что взрыв был слышен в 17:54.
Воздушная тревога в области продолжалась с 17:49 до 18:15.
ДОПОЛНЕНО. В Днепре из-за падения обломков российской ракеты повреждены частные дома, предварительно, два человека пострадали. Задымление наблюдается в Любимовской общине. Детали будут сообщены впоследствии, написал глава обладминистрации Сергей Лысак.
ДОПОЛНЕНО в 18:57. В Днепре пострадали пять человек: трое мужчин, женщина и 15-летний парень — у последнего осколочные ранения и контузия.
Предварительно повреждено девять частных домов.
В Любимовской общине из-за падения обломков изуродован автомобиль. Там ранены три человека, однако от госпитализации они отказались.
Об этом сообщил глава ОВА.
- На Сумщине сегодня утром российский дрон сбросил взрывчатку на грузовик, в результате чего погиб водитель.
- Захватчики ударили по Очеретину – в результате погиб один человек, двое получили ранения.
- Российские захватчики ударили дроном по Никополю Днепропетровской области – пострадали три человека, повреждены два автомобиля.
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