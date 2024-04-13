Трипільська ТЕС. Ракета Х-69 ще не вийшла в серію, але є три мінуси нам – аналітик Рябих

Запуск з тактичної авіації, кількість цих літаків та можливість обійти українську ППО

Х-69 (Фото: ресурс окупантів)

Нові російські ракети Х-69, котрими окупанти атакували Трипільську теплоелектростанцію, запускаються з літаків тактичної авіації, зліт якої "зафіксувати значно важче", аніж стратегічної, і таких бортів в окупантів близько сотні одиниць. Окрім цього ракета "явно має потенціал", щоб обійти українську протиповітряну оборону. Проте наразі окупанти можуть використовувати ракети лише в обмежених кількостях, оскільки навряд чи ще змогли вийти на промислове виробництво. Про це заявив аналітик інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих у коментарі для великого тексту LIGA.net.

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За його словами, приводів для хвилювання щодо характеристик цієї ракети одразу декілька: по-перше, вона запускається з літаків тактичної авіації, зліт якої "фіксувати значно важче", ніж зліт Ту-95МС та МіГ-31К.

"Ці ракети запускають з ближньої відстані, їх носії не ідентифікуються в такому ж режимі, як стратегічні бомбардувальники. Сили оборони мають менше часу на реагування та збиття", – зазначив аналітик.

По-друге, у країни-агресора ще достатньо носіїв, з яких можна здійснювати пуски Х-69 – це і Су-35, і Су-34, котрих в окупантів близько 100 одиниць, пояснив Рябих.

По-третє, вважає він, ракета "явно має потенціал", аби обійти українську ППО: "Якщо вони якось долетіли, отже, змогли обійти наші зони прикриття протиповітряної оборони завдяки, зокрема, своїм системам наведення.

Аналітик зауважив, що ці ракети оснащені системою DSMAC, котра працює з порівнянням зображень, супутниковою навігацією з завадозахищеними антенами "Комета-М", а також інерціальною системою наведення – це робить Х-69 "доволі високоточною".

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"Крім того, заявлено, що ця ракета має можливість здійснення наднизького польоту – на висоті десь близько 20 метрів. Це істотно зменшує можливості протиповітряної оборони вчасно виявляти й реагувати на неї", пояснив Рябих.

Водночас РФ може використовувати ці ракети в обмежених кількостях, оскільки вона навряд чи встигла вийти на промислове виробництво великими партіями, проте налагодження виробництва є питанням часу – за кілька місяців ситуація може змінитися, зазначив експерт.

"Втім, поки що ми можемо говорити про експериментальне застосування. Надалі можливе вдосконалення цих ракет або передання в серію", – підкреслив Рябих.

Проте всеодно Х-69 має обмежене використання за дальністю навіть попри те, що всупереч заявленим характеристикам, може пролетіти близько 400 км, зауважив оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Російські літаки запускають ці ракети не підлітаючи близько до українських кордонів чи лінії боєзіткнення, аби не бути збитими – відповідно і їх дальність через це також зменшується, підсумував він.

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11 квітня сталася масштабна пожежа в турбінному цеху Трипільської теплоелектростанції унаслідок атаки РФ. Наразі ПАТ "Центренерго" втратило 100% генерації. Трипільська ТЕС – була найбільшим постачальником електроенергії у Київську, Черкаську та Житомирську області.

Голова наглядової ради ПАТ "Центренерго" заявив, що з огляду на постійну небезпеку атак окупантів, відновлення ТЕС без передання Україні систем ППО є "марною справою".

Речник Повітряних сил ЗСУ повідомив, що Сили оборони вивчають, як можна протидіяти Х-69.

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