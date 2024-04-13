Трипольская ТЭС. Ракета Х-69 еще не вышла в серию, но есть три минуса нам – аналитик Рябых

Х-69 (Фото: ресурс оккупантов)

Новые российские ракеты Х-69, которыми оккупанты атаковали Трипольскую теплоэлектростанцию, запускаются с самолетов тактической авиации, взлет которой "зафиксировать гораздо труднее", чем стратегической, и таких бортов у оккупантов около сотни единиц. Кроме этого, ракета "явно имеет потенциал", чтобы обойти украинскую противовоздушную оборону. Однако оккупанты могут использовать ракеты только в ограниченных количествах, поскольку вряд ли еще смогли выйти на промышленное производство. Об этом заявил аналитик информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых в комментарии для большого текста LIGA.net.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, поводов для волнения касательно характеристик этой ракеты сразу несколько: во-первых, она запускается с самолетов тактической авиации, взлет которой "фиксировать значительно труднее", чем взлет Ту-95МС и МиГ-31К.

"Эти ракеты запускают с ближнего расстояния, их носители не идентифицируются в таком же режиме, как стратегические бомбардировщики. У Сил обороны меньше времени на реагирование и сбивание", – отметил аналитик.

Во-вторых, у страны-агрессора еще достаточно носителей, с которых можно совершать пуски Х-69 – это и Су-35, и Су-34, а их у оккупантов около 100 единиц, пояснил Рябых.

В-третьих, считает он, ракета "явно имеет потенциал", чтобы обойти украинскую ПВО: "Если они как-то долетели, значит, смогли обойти наши зоны прикрытия противовоздушной обороны благодаря, в частности, своим системам наведения.

Аналитик отметил, что эти ракеты оснащены системой DSMAC, работающей со сравнением изображений, спутниковой навигацией с помехоустойчивыми антеннами "Комета-М", а также инерциальной системой наведения – это делает Х-69 "довольно высокоточной".

Читайте также: Самыми эффективными против Х-69 могут быть западные истребители – аналитик Рябых

"Кроме того, заявлено, что эта ракета имеет возможность совершения сверхнизкого полета – на высоте около 20 метров. Это существенно уменьшает возможности противовоздушной обороны вовремя выявлять и реагировать на нее", пояснил Рябых.

В то же время, РФ может использовать эти ракеты в ограниченных количествах, поскольку она вряд ли успела выйти на промышленное производство крупными партиями, однако налаживание производства является вопросом времени – через несколько месяцев ситуация может измениться, отметил эксперт.

"Впрочем, пока мы можем говорить об экспериментальном применении. В дальнейшем возможно усовершенствование этих ракет или передача в серию", – подчеркнул Рябых.

Однако все равно Х-69 имеет ограниченное использование по дальности даже несмотря на то, что вопреки заявленным характеристикам может пролететь около 400 км, отметил обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Российские самолеты запускают эти ракеты не подлетая близко к украинским границам или линии боестолкновения, чтобы не быть сбитыми – соответственно и их дальность из-за этого также уменьшается, подытожил он.

Читайте также: "Метко, но ограниченно. Пока". Трипольскую ТЭС разрушили ракетами Х-69 – почему это плохо

11 апреля произошел масштабный пожар в турбинном цехе Трипольской теплоэлектростанции в результате атаки РФ. В настоящее время ОАО "Центрэнерго" потеряло 100% генерации. Трипольская ТЭС была крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевскую, Черкасскую и Житомирскую области.

Председатель наблюдательного совета ПАО "Центрэнерго" заявил, что, учитывая постоянную опасность атак оккупантов, восстановление ТЭС без передачи Украине систем ПВО является "напрасным делом".

Спикер Воздушных сил ВСУ сообщил, что Силы обороны изучают, как можно противодействовать Х-69.

Смотрите также: Изменилась дальность и скорость полета: эксперты показали модифицированную российскую Х-69