Після опівночі у Дніпрі пролунав вибух. Росія вдарила по об'єкту інфраструктури

Місцева влада підтвердила "приліт", люди не постраждали

Дніпро (Скриншот з відео в YouTube)

В ніч проти 15 квітня російська окупаційна армія завдала ракетного удару по Дніпру, повідомив співрозмовник LIGA.net в обласному центрі. Місцева влада зранку заявила про влучання.

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02:56. У Дніпрі та області оголошено повітряну тривогу.

03:01. Пролунав потужний вибух, заявив співрозмовник.

"Ворог вгатив по інфраструктурному об'єкту. Люди цілі. Наслідки уточнюються", – написав очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Це була друга атака росіян на Дніпро за добу. Близько 18:00 14 квітня ворог атакував ракетою Любимівську громаду.

Через падіння уламків російської ракети пошкоджені приватні будинки, станом на ранок 15 квітня 13 людей дістали поранення, серед них – дитина.

На Сумщині зранку 14 квітня російський дрон скинув вибухівку на вантажівку, внаслідок чого загинув водій.

Загарбники вдарили по Очеретиному – унаслідок цього загинула одна людина, двоє отримали поранення.

Росіяни вдарили дроном по Нікополю Дніпропетровської області – постраждали троє людей, пошкоджено дві автівки.

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