Ракетный удар по Днепру. Шесть пострадавших, возник пожар в пятиэтажке

Ракетный удар по Днепру. Шесть пострадавших, возник пожар в пятиэтажкедополнено
Утром 19 апреля во время масштабной воздушной тревоги, объявленной из-за запуска вражеских ракет, в Днепре раздались взрывы. Об этом сообщило Суспильне.
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В 04:27 Воздушные силы Вооруженных Сил Украины предупредили о ракетной опасности для восточных областей. В 04:56 и 05:03 ВС сообщили о ракетах в направлении Днепра.
В 05:11 Суспильне сообщило, что в городе раздался взрыв. В 05:14 и 05:20 в Днепре снова были слышны звуки взрывов.
Позже глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак написал, что Днепр находится под ракетным обстрелом.
"Наши защитники неба работают. Находитесь в безопасных местах до конца воздушной тревоги", – отметил он.
ДОПОЛНЕНО В 06:24. По данным Лысака, в результате российской атаки в Днепре возник пожар в пятиэтажном доме, он частично разрушен. Под завалами могут находиться люди. Известно о шести пострадавших.
- Вечером 14 апреля РФ запустила крылатую ракету по Днепру – ее удалось сбить. Из-за падения обломков ракеты повреждены частные дома, есть пострадавшие.
- В ночь на 15 апреля россияне нанесли ракетный удар по Днепру. Повреждения получил инфраструктурный объект, люди не пострадали.
- Утром 18 апреля Россия атаковала Днепр баллистикой. В результате атаки ранения получили двое мужчин, возникли пожары.
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