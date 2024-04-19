Ракетный удар по Днепру. Шесть пострадавших, возник пожар в пятиэтажке

Глава Днепропетровской ОВА Лысак сообщил, что под завалами могут быть люди

Днепро (Иллюстративное фото: Depositphotos)

Утром 19 апреля во время масштабной воздушной тревоги, объявленной из-за запуска вражеских ракет, в Днепре раздались взрывы. Об этом сообщило Суспильне.

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В 04:27 Воздушные силы Вооруженных Сил Украины предупредили о ракетной опасности для восточных областей. В 04:56 и 05:03 ВС сообщили о ракетах в направлении Днепра.

В 05:11 Суспильне сообщило, что в городе раздался взрыв. В 05:14 и 05:20 в Днепре снова были слышны звуки взрывов.

Позже глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак написал , что Днепр находится под ракетным обстрелом.



"Наши защитники неба работают. Находитесь в безопасных местах до конца воздушной тревоги", – отметил он.