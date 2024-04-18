В Днепре раздался взрыв. Военные предупреждали о баллистике
В Днепре утром 18 апреля прогремел взрыв, сообщил собеседник LIGA.net в областном центре. Воздушные силы предупреждали об угрозе применения врагом баллистического вооружения.
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10:18. В Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога.
10:19. Воздушные силы заявили об угрозе баллистики с востока.
10:21. В Днепре раздался взрыв.
- 17 апреля 2024 года российские войска нанесли три ракетных удара по Чернигову: ракеты попали почти по центру города.
- По словам исполняющего обязанности мэра Чернигова Ломаки, удар пришелся по объектам гражданской и социальной инфраструктуры Чернигова.
- Национальная полиция сообщала, что в результате атаки погибла 25-летняя лейтенант полиции Алина Мыколаец. По состоянию на 09.00 18 апреля известно о 18 погибших. Поисково-спасательные работы завершены.
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