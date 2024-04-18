Силы обороны сбили 13 из 13 "шахедов" в семи областях
В ночь на 18 апреля российская оккупационная армия атаковала Украину 13 ударными беспилотниками, Силам обороны удалось сбить все вражеские цели. Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.
По данным военных, враг запустил дроны с двух направлений: Приморско-Ахтарска и временно оккупированного Крыма.
Все 13 "шахедов" сбили зенитные ракетные подразделения Воздушных сил и мобильные огневые группы Сил обороны в Херсонской, Днепропетровской, Винницкой, Полтавской, Хмельницкой, Тернопольской и Ивано-Франковской областях.
Утром раздавались взрывы в Ивано-Франковской области, россияне атаковали объекты критической инфраструктуры. Впрочем, все "шахеды" были сбиты, люди не пострадали.
- 17 апреля 2024 года российские войска нанесли три ракетных удара по Чернигову: ракеты попали почти по центру города.
- По словам исполняющего обязанности мэра Чернигова Ломако, удар пришелся по объектам гражданской и социальной инфраструктуры Чернигова.
- Национальная полиция сообщала, что в результате атаки погибла 25-летняя лейтенант полиции Алина Миколаец. По состоянию на 09.00 18 апреля известно о 18 погибших. Поисково-спасательные работы завершены.
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