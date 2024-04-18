Силы обороны сбили 13 из 13 "шахедов" в семи областях

В ночь на 18 апреля и утром россияне атаковали Украину ударными беспилотниками, все 13 штук сбили украинские военные

Охота на шахеды (Фото: Анатолий Штефан)

В ночь на 18 апреля российская оккупационная армия атаковала Украину 13 ударными беспилотниками, Силам обороны удалось сбить все вражеские цели. Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.

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По данным военных, враг запустил дроны с двух направлений: Приморско-Ахтарска и временно оккупированного Крыма.

Все 13 "шахедов" сбили зенитные ракетные подразделения Воздушных сил и мобильные огневые группы Сил обороны в Херсонской, Днепропетровской, Винницкой, Полтавской, Хмельницкой, Тернопольской и Ивано-Франковской областях.

Утром раздавались взрывы в Ивано-Франковской области, россияне атаковали объекты критической инфраструктуры. Впрочем, все "шахеды" были сбиты, люди не пострадали.

17 апреля 2024 года российские войска нанесли три ракетных удара по Чернигову: ракеты попали почти по центру города.

По словам исполняющего обязанности мэра Чернигова Ломако, удар пришелся по объектам гражданской и социальной инфраструктуры Чернигова.

Национальная полиция сообщала, что в результате атаки погибла 25-летняя лейтенант полиции Алина Миколаец. По состоянию на 09.00 18 апреля известно о 18 погибших. Поисково-спасательные работы завершены.

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