Россия атакует дронами, в западной части Украины раздаются взрывы
В ночь на 18 апреля и утром российские оккупационные войска атаковали Украину ударными беспилотниками, взрывы прогремели в Хмельницкой и Ивано-Франковской областях.
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02:10. Воздушные силы предупредили о движении "шахедов" в сторону Хмельницкой области.
02:27. Суспильне сообщило о звуках взрывов.
06:02. "Группа шахедов на границе Хмельницкой и Тернопольской областей! Курс на запад", – написали ПС.
06:34. "Шахеды" полетели на Ивано-Франковск, военные призвали пройти в укрытие.
06:45. Суспильне сообщило о взрывах в Ивано-Франковской области. Воздушные силы предупредили о движении еще одной группы дронов на область.
Новость дополняется...
- 17 апреля 2024 года российские войска нанесли три ракетных удара по Чернигову: ракеты попали почти по центру города.
- По словам исполняющего обязанности мэра Чернигова Ломаки, удар пришелся по объектам гражданской и социальной инфраструктуры Чернигова.
- Национальная полиция сообщала, что в результате атаки погибла 25-летняя госпожа лейтенант полиции Алина Николаевец. По состоянию на 16.00 17 апреля было известно о 17 погибших.
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