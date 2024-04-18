Россия атакует дронами, в западной части Украины раздаются взрывы

Утром 18 апреля прогремели взрывы в Хмельницкой и Ивано-Франковской областях

Шахед (Фото: Александр Гусев)

В ночь на 18 апреля и утром российские оккупационные войска атаковали Украину ударными беспилотниками, взрывы прогремели в Хмельницкой и Ивано-Франковской областях.

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02:10. Воздушные силы предупредили о движении "шахедов" в сторону Хмельницкой области.

02:27. Суспильне сообщило о звуках взрывов.

06:02. "Группа шахедов на границе Хмельницкой и Тернопольской областей! Курс на запад", – написали ПС.

06:34. "Шахеды" полетели на Ивано-Франковск, военные призвали пройти в укрытие.

06:45. Суспильне сообщило о взрывах в Ивано-Франковской области. Воздушные силы предупредили о движении еще одной группы дронов на область.

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17 апреля 2024 года российские войска нанесли три ракетных удара по Чернигову: ракеты попали почти по центру города.

По словам исполняющего обязанности мэра Чернигова Ломаки, удар пришелся по объектам гражданской и социальной инфраструктуры Чернигова.

Национальная полиция сообщала, что в результате атаки погибла 25-летняя госпожа лейтенант полиции Алина Николаевец. По состоянию на 16.00 17 апреля было известно о 17 погибших.

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