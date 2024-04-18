Росія атакує дронами, у західній частині України лунають вибухи

Зранку 18 квітня пролунали вибухи у Хмельницькій та Івано-Франківській областях

Шахед (Фото: Олександр Гусєв)

В ніч проти 18 квітня та зранку російські окупаційні війська атакували Україну ударними безпілотниками, вибухи пролунали у Хмельницькій та Івано-Франківській областях.

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02:10. Повітряні сили попередили про рух "шахедів" у бік Хмельницької області.

02:27. Суспільне повідомило про звуки вибухів.

06:02. "Група шахедів на кордоні Хмельницької та Тернопільської областей! Курс на захід", – написали ПС.

06:34. "Шахеди" полетіли на Івано-Франківськ, військові закликали пройти в укриття.

06:45. Суспільне повідомило про вибухи в Івано-Франківській області. Повітряні сили попередили про рух ще однієї групи дронів на область.

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17 квітня 2024 року російські війська завдали трьох ракетних ударів по Чернігову: ракети поцілили майже по центру міста.

За словами виконувача обов'язків мера Чернігова Ломаки, удар припав по об’єктах цивільної та соціальної інфраструктури Чернігова.

Національна поліція повідомляла, що внаслідок атаки загинула 25-річна пані лейтенант поліції Аліна Миколаєць. Станом на 16:00 17 квітня було відомо про 17 загиблих.

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