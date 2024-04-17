Росія тричі вдарила ракетами по Чернігову. LIGA.net публікує кадри та розповіді очевидців – фото

Голова Чернігівської ОДА Чаус заявив, що ворог мітить по цивільній інфраструктурі, по енергетичних об'єктах та логістичній інфраструктурі

Чернігів, 17 квітня (Фото: LIGA.net/Валентина Поліщук)

17 квітня зранку Росія тричі вдарила по Чернігову ракетами: кількість жертв внаслідок ракетного удару сягає понад 60, 17 людей загинуло. LIGA.net публікує світлини із наслідками удару та коментарі очевидців.

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Голова Чернігівської ОДА В'ячеслав Чаус заявив у коментарі для видання, що ворог мітить по цивільній інфраструктурі, по енергетичних об'єктах та логістичній інфраструктурі.

Лисенко Інна, генеральна директорка Чернігівської центральної районної лікарні розповіла LIGA.net, що 09:00 вона та працівники лікарні перебували на ґанку й почули "характерний звук для ракети, побачили її в небі й потім був вибух".

Чернігів, 17 квітня (Фото: LIGA.net/Валентина Поліщук)

Чернігів, 17 квітня (Фото: LIGA.net/Валентина Поліщук)

Чернігів, 17 квітня (Фото: LIGA.net/Валентина Поліщук)

"Ми попадали всі, потім був другий вибух, сипалося на нас все, потім ми бігли до бомбосховища, збираючи людей, які були на вулиці, щоб за нами йшли. Пацієнти в цей час теж в бомбосховище бігли", – розповіла жінка та зазначила, що дитяче та акушерське відділення були в укритті.

Чернігів, 17 квітня (Фото: LIGA.net/Валентина Поліщук)

Чернігів, 17 квітня (Фото: LIGA.net/Валентина Поліщук)

Чернігів, 17 квітня (Фото: LIGA.net/Валентина Поліщук)

Жінка зазначила, що через кілька хвилин після удару до лікарні почали приходити перші постраждалі люди.

"Всі завідуючі були на місцях, почали надавати допомогу, кожен по своєму профілі. Були різні ступені поранення у людей, ми самі справлялися, оперували, відправляли в реанімацію і в обласну лікарню", – зазначила вона.

Чернігів, 17 квітня (Фото: LIGA.net/Валентина Поліщук)

Чернігів, 17 квітня (Фото: LIGA.net/Валентина Поліщук)

Чернігів, 17 квітня (Фото: LIGA.net/Валентина Поліщук)

Жінка розповіла, що постраждали практично всі відділення: ударом було знищено близько 120 вікон і приблизно стільки ж дверей.

"Постраждали три співробітники, поранення легких ступенів важкості, але це було скло, тому є постраждалі, серед пацієнтів постраждалих немає", – підсумувала вона.

Чернігів, 17 квітня (Фото: LIGA.net/Валентина Поліщук)

Чернігів, 17 квітня (Фото: LIGA.net/Валентина Поліщук)

Чернігів, 17 квітня (Фото: LIGA.net/Валентина Поліщук)

17 квітня російські війська завдали трьох ракетних ударів по Чернігову: ракети поцілили майже по центру міста.

За словами виконувача обов'язків мера Чернігова Ломаки, удар припав по об’єктах цивільної та соціальної інфраструктури Чернігова.

Національна поліція повідомляла, що внаслідок атаки загинула 25-річна пані лейтенант поліції Аліна Миколаєць. Станом на 16:00 17 квітня було відомо про 17 загиблих.

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