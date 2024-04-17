Россия трижды ударила по Чернигову. LIGA.net публикует кадры и рассказы очевидцев – фото

Глава Черниговской ОГА Чаус заявил, что враг метит по гражданской инфраструктуре, по энергетическим объектам и логистической инфраструктуре

Чернигов, 17 апреля (Фото: LIGA.net/Валентина Полищук)

17 апреля утром Россия трижды ударила по Чернигову ракетами: количество жертв в результате ракетного удара достигает более 60, 17 человек погибли. LIGA.net публикует фотографии с последствиями удара и комментарии очевидцев.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус заявил в комментарии для издания, что враг метит по гражданской инфраструктуре, по энергетическим объектам и логистической инфраструктуре.

Лысенко Инна, генеральный директор Черниговской центральной районной больницы рассказала LIGA.net , что в 09:00 она и сотрудники больницы находились на крыльце и услышали "характерный звук для ракеты, увидели ее в небе и потом был взрыв".

Чернигов, 17 апреля (Фото: LIGA.net/Валентина Полищук)

Чернигов, 17 апреля (Фото: LIGA.net/Валентина Полищук)

Чернигов, 17 апреля (Фото: LIGA.net/Валентина Полищук)

"Мы попадали все, потом был второй взрыв, сыпалось на нас все, потом мы бежали в бомбоубежище, собирая людей, которые были на улице, чтобы за нами шли. Пациенты в это время тоже в бомбоубежище бежали", – рассказала женщина и отметила, что детское и акушерское отделения были в укрытии.

Чернигов, 17 апреля (Фото: LIGA.net/Валентина Полищук)

Чернигов, 17 апреля (Фото: LIGA.net/Валентина Полищук)

Чернигов, 17 апреля (Фото: LIGA.net/Валентина Полищук)

Женщина отметила, что через несколько минут после удара в больницу начали приходить первые пострадавшие люди.

"Все заведующие были на местах, начали оказывать помощь, каждый по своему профилю. Были разные степени ранения у людей, мы сами справлялись, оперировали, отправляли в реанимацию и в областную больницу", – отметила она.

Чернигов, 17 апреля (Фото: LIGA.net/Валентина Полищук)

Чернигов, 17 апреля (Фото: LIGA.net/Валентина Полищук)

Чернигов, 17 апреля (Фото: LIGA.net/Валентина Полищук)

Женщина рассказала, что пострадали практически все отделения: ударом было уничтожено около 120 окон и примерно столько же дверей.

"Пострадали три сотрудника, ранения легких степеней тяжести, но это было стекло, поэтому есть пострадавшие, среди пациентов пострадавших нет", – подытожила она.

Чернигов, 17 апреля (Фото: LIGA.net/Валентина Полищук)

Чернигов, 17 апреля (Фото: LIGA.net/Валентина Полищук)

Чернигов, 17 апреля (Фото: LIGA.net/Валентина Полищук)

17 апреля российские войска нанесли три ракетных удара по Чернигову: ракеты попали почти по центру города.

три ракетных удара по Чернигову: ракеты попали почти по центру города. По словам исполняющего обязанности мэра Чернигова Ломаки, удар пришелся по объектам гражданской и социальной инфраструктуры Чернигова.

по объектам гражданской и социальной инфраструктуры Чернигова. Национальная полиция сообщала , что в результате атаки погибла 25-летняя лейтенант полиции Алина Миколаец. По состоянию на 16:00 17 апреля было известно о 17 погибших.