Ракетный удар по Чернигову: Нацполиция поделилась кадрами в первые минуты – видео
17 апреля Россия ударила трижды по Чернигову: полицейские показали кадры первых минут после массированного ракетного обстрела. Соответствующее видео было опубликовано Национальной полицией.
"Чернигов. Первые минуты после утренней ракетной атаки россиян. Поисково-спасательная операция продолжается", — отметили правоохранители.
На кадрах видно дым от ракетных российских ударов по городу. Также в видео правоохранители оказали помощь одному из пострадавших, наложив турникет.
"Он должен жить", — говорит полицейский о пострадавшем, которого пытается спасти.
По состоянию на обеденное время 17 апреля советник начальника Черниговской ОГА Андрей Подорван отчитывался, что количество жертв в результате ракетного удара по Чернигову снова возросло, 14 человек погибли.
Национальная полиция сообщила, что в результате атаки погибла 25-летняя госпожа лейтенант полиции Алина Миколаец.
- 17 апреля российские войска нанесли три ракетных удара по Чернигову: ракеты попали почти по центру города.
- По словам исполняющего обязанности мэра Чернигова Ломаки, удар пришелся по объектам гражданской и социальной инфраструктуры Чернигова.
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