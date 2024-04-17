17 квітня Росія вдарила тричі по Чернігову: поліцейські показали кадри перших хвилин після масованого ракетного обстрілу. Відповідне відео опублікувала Національна поліція.

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"Чернігів. Перші хвилини після ранкової ракетної атаки росіян. Пошуково-рятувальна операція триває", – зазначили правоохоронці.

На кадрах видно дим від ракетних російських ударів по місту. Також у відео правоохоронці надали допомогу одному з постраждалих, наклавши турнікет.

"Він повинен жити", – каже поліцейський про постраждалого, якого намагається врятувати.

Станом на обідній час 17 квітня радник начальника Чернігівської ОВА Андрій Подорван звітував, що кількість жертв внаслідок ракетного удару по Чернігову знову зросла, 14 людей загинуло.

Національна поліція повідомила, що внаслідок атаки загинула 25-річна пані лейтенант поліції Аліна Миколаєць.

17 квітня російські війська завдали трьох ракетних ударів по Чернігову: ракети поцілили майже по центру міста.

За словами виконувача обов'язків мера Чернігова Ломаки, удар припав по об’єктах цивільної та соціальної інфраструктури Чернігова.

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