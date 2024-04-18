Сили оборони збили 13 із 13 "шахедів" у семи областях

У ніч проти 18 квітня та зранку росіяни атакували Україну ударними безпілотниками, усі 13 штук збили українські військові

Полювання на шахеди (Фото: Анатолій Штефан)

У ніч проти 18 квітня російська окупаційна армія атакувала Україну 13 ударними безпілотниками, Силам оборони вдалося збити всі ворожі цілі. Про це повідомили Повітряні сили Збройних Сил України.

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За даними військових, ворог запустив дрони з двох напрямків: Приморсько-Ахтарська та тимчасово окупованого Криму.

Усі 13 "шахедів" збили зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил і мобільні вогневі групи Сил оборони у Херсонській, Дніпропетровській, Вінницькій, Полтавській, Хмельницькій, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Зранку лунали вибухи в Івано-Франківській області, росіяни атакували об'єкти критичної інфраструктури. Втім, усі "шахеди" були збиті, люди не постраждали.

17 квітня 2024 року російські війська завдали трьох ракетних ударів по Чернігову: ракети поцілили майже по центру міста.

За словами виконувача обов'язків мера Чернігова Ломаки, удар припав по об’єктах цивільної та соціальної інфраструктури Чернігова.

Національна поліція повідомляла, що внаслідок атаки загинула 25-річна лейтенантка поліції Аліна Миколаєць. Станом на 09:00 18 квітня відомо про 18 загиблих. Пошуково-рятувальні роботи завершено.

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