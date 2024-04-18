Сили оборони збили 13 із 13 "шахедів" у семи областях
У ніч проти 18 квітня російська окупаційна армія атакувала Україну 13 ударними безпілотниками, Силам оборони вдалося збити всі ворожі цілі. Про це повідомили Повітряні сили Збройних Сил України.
За даними військових, ворог запустив дрони з двох напрямків: Приморсько-Ахтарська та тимчасово окупованого Криму.
Усі 13 "шахедів" збили зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил і мобільні вогневі групи Сил оборони у Херсонській, Дніпропетровській, Вінницькій, Полтавській, Хмельницькій, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Зранку лунали вибухи в Івано-Франківській області, росіяни атакували об'єкти критичної інфраструктури. Втім, усі "шахеди" були збиті, люди не постраждали.
- 17 квітня 2024 року російські війська завдали трьох ракетних ударів по Чернігову: ракети поцілили майже по центру міста.
- За словами виконувача обов'язків мера Чернігова Ломаки, удар припав по об’єктах цивільної та соціальної інфраструктури Чернігова.
- Національна поліція повідомляла, що внаслідок атаки загинула 25-річна лейтенантка поліції Аліна Миколаєць. Станом на 09:00 18 квітня відомо про 18 загиблих. Пошуково-рятувальні роботи завершено.
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