Ракетна атака на Дніпро. Двоє людей загинули, 15 поранено

Ракетна атака на Дніпро. Двоє людей загинули, 15 пораненодоповнено
У Дніпрі внаслідок російської атаки загинули дві людини. Ще 15 цивільних отримали поранення. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
За його даними, окрім п’ятиповерхового будинку пошкоджені два інфраструктурні об’єкти.
Лисак зазначив, що окупанти застосували по території Дніпропетровської області вранці дев'ять ракет і ще дві – вночі. Частину ворожих цілей збили Сили протиповітряної оборони.
Очільник Дніпропетровської ОВА зазначив, що також внаслідок атаки є по троє постраждалих в Кривому Розі та Синельниковому. Серед травмованих в Синельниковому двоє дітей.
Також він написав, що в лікарні померла восьмирічна дитина, однак не вказав, де саме.
ДОПОВНЕНО О 08:35. Росіяни завдали масованих ракетних ударів по об’єктах Укрзалізниці в Дніпрі та області, повідомили у компанії. Є поранені серед залізничників.
Робота залізничного вокзалу в Дніпрі призупинена. Поїзди далекого сполучення та приміські наразі не курсують. Висадка пасажирів трьох потягів, які мали прибути до Дніпра, відбуватиметься на станції Горяїнове.
- Ввечері 14 квітня РФ запустила крилату ракету по Дніпру – її вдалося збити. Через падіння уламків ракети пошкоджені приватні будинки, є постраждалі.
- У ніч проти 15 квітня росіяни завдали ракетного удару по Дніпру. Пошкоджено інфраструктурний об’єкт, люди не постраждали.
- Вранці 18 квітня Росія атакувала Дніпро балістикою. Внаслідок атаки поранення отримали двоє чоловіків, виникли пожежі.
- 19 квітня окупанти завдали ракетного удару по Дніпру. Внаслідок атаки виникла пожежа в п’ятиповерхівці.