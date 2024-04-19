Ракетна атака на Дніпро. Двоє людей загинули, 15 поранено

Наслідки удару (Фото: Telegram-канал Сергія Лисака)

У Дніпрі внаслідок російської атаки загинули дві людини. Ще 15 цивільних отримали поранення. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

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За його даними, окрім п’ятиповерхового будинку пошкоджені два інфраструктурні об’єкти.

Лисак зазначив, що окупанти застосували по території Дніпропетровської області вранці дев'ять ракет і ще дві – вночі. Частину ворожих цілей збили Сили протиповітряної оборони.

Очільник Дніпропетровської ОВА зазначив, що також внаслідок атаки є по троє постраждалих в Кривому Розі та Синельниковому. Серед травмованих в Синельниковому двоє дітей.

Також він написав, що в лікарні померла восьмирічна дитина, однак не вказав, де саме.

ДОПОВНЕНО О 08:35. Росіяни завдали масованих ракетних ударів по об’єктах Укрзалізниці в Дніпрі та області, повідомили у компанії. Є поранені серед залізничників.

Робота залізничного вокзалу в Дніпрі призупинена. Поїзди далекого сполучення та приміські наразі не курсують. Висадка пасажирів трьох потягів, які мали прибути до Дніпра, відбуватиметься на станції Горяїнове.