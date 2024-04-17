Дроны ГУР атаковали загоризонтный радиолокатор в российской Мордовии – источник

РЛС "Контейнер" (Фото: ресурс окупантов)

Главное управление разведки Министерства обороны атаковало беспилотниками российскую загоризонтную радиолокационную станцию "Контейнер". Об этом сообщил собеседник LIGA.net в Силах безопасности и обороны.

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По словам собеседника, РЛС "Контейнер" находится в городе Ковылкино (Мордовия). Расстояние от границы Украины до места поражения – около 700 километров.

По данным российских пропагандистских ресурсов, РЛС "Контейнер" входит в систему разведки и предупреждения о воздушно-космическом нападении. Дальность обнаружения целей составляет 3000 км, а высота обнаружения – 100 км.

Первый образец "Контейнера" стал на боевое дежурство в 2019 году и работает в западном направлении. Передаточная часть станции расположена в Нижегородской области, а приемная — в Мордовии, где размещено около 150 30-метровых антенн, а также математико-алгоритмическая часть, обрабатывающая полученные сигналы.

17 апреля ГУР сообщило, что в российской Самаре на аэродроме "Кряж" уничтожен вертолет Ми-8.

В тот же день собеседник LIGA.net в Силах безопасности и обороны сообщил, что беспилотники ГУР атаковали завод в Татарстане. На предприятии производят самолеты Ту-22М и Ту-160М.

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