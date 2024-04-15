В оккупированном Крыму поражен российский командный пункт – источник

Детали спецоперации пока не раскрываются

Крым (Иллюстративное фото: EPA)

Днем 15 апреля в результате атаки на военные объекты во временно оккупированном Крыму был поражен российский командный пункт. Об этом сообщил собеседник LIGA.net в Силах безопасности и обороны Украины.

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Детали спецоперации в Силах обороны Украины пока не раскрыли.



По информации местных Telegram-каналов, днем в оккупированном Севастополе раздавался сигнал воздушной тревоги, оккупанты поднимали с аэродромов свою авиацию.

Также местные ресурсы писали, что в бухтах Севастополя оккупанты использовали дымовую завесу.

24 марта 2024 года Генштаб ВСУ сообщил, что в результате ночной ракетной атаки по временно оккупированному Севастополю был нанесен значительный ущерб Черноморскому флоту РФ.

По данным военных, Силы обороны поразили крупные десантные корабли "Ямал" и "Азов", центр связи, а также несколько объектов инфраструктуры Черноморского флота РФ во временно оккупированном Севастополе.

26 марта стало известно, что ВСУ также поразили разведывательный корабль россиян "Иван Хурс" и десантный корабль "Константин Ольшанский".

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