В оккупированном Крыму поражен российский командный пункт – источник
Днем 15 апреля в результате атаки на военные объекты во временно оккупированном Крыму был поражен российский командный пункт. Об этом сообщил собеседник LIGA.net в Силах безопасности и обороны Украины.
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Детали спецоперации в Силах обороны Украины пока не раскрыли.
По информации местных Telegram-каналов, днем в оккупированном Севастополе раздавался сигнал воздушной тревоги, оккупанты поднимали с аэродромов свою авиацию.
Также местные ресурсы писали, что в бухтах Севастополя оккупанты использовали дымовую завесу.
- 24 марта 2024 года Генштаб ВСУ сообщил, что в результате ночной ракетной атаки по временно оккупированному Севастополю был нанесен значительный ущерб Черноморскому флоту РФ.
- По данным военных, Силы обороны поразили крупные десантные корабли "Ямал" и "Азов", центр связи, а также несколько объектов инфраструктуры Черноморского флота РФ во временно оккупированном Севастополе.
- 26 марта стало известно, что ВСУ также поразили разведывательный корабль россиян "Иван Хурс" и десантный корабль "Константин Ольшанский".
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