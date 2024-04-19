"Били с расстояния 308 км, неделю были в засаде". Буданов рассказал, как сбивали Ту-22м3

Глава украинской разведки заявил, что Силы обороны поразили российский Ту-22м3 теми же средствами, что и А-50

Кирилл Буданов (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Силы обороны поразили российский стратегический бомбардировщик Ту-22м3 на расстоянии 308 километров, до этого неделю выжидали, когда он выйдет на нужный рубеж. Об этом в комментарии BBC Украина заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

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Он сообщил, что не хотел бы раскрывать все детали спецоперации, в то же время отметил, что воздушное судно врага сбили на расстоянии 308 километров.

По словам Буданова, для этого украинские бойцы использовали "те же средства", что и для поражения российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

Кроме того, защитники некоторое время ждали, чтобы Ту-22м3 вышел на "нужный рубеж".

"Неделю была, скажем так, "засада". Ждали, когда он выйдет на нужный рубеж", – сообщил начальник ГУР.

Глава украинской разведки добавил, что захватчики еще имеют такие самолеты, но от успешных действий Сил обороны "Одессе будет немного легче", поскольку именно ракеты Х-22, которые запускают Ту-22М3, нанесли городу больше всего разрушений.

19 апреля 2024 года Главное управление разведки во взаимодействии с Воздушными силами ВСУ уничтожило российский стратегический бомбардировщик Ту-22М3.

Собеседник LIGA.net в Силах безопасности и обороны рассказал, что это удалось сделать посредством использования зенитного ракетного комплекса дальнего радиуса действия С-200.

в Силах безопасности и обороны рассказал, что это удалось сделать посредством использования зенитного ракетного комплекса дальнего радиуса действия С-200. Представитель ГУР Юсов заявил, что для России изготовление новых бомбардировщиков Ту-22М3 фактически невозможно.

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