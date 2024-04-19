Сбитие Ту-22м3 россиян. Воздушные силы: Запад увидит наши умения и даст больше оружия

Илья Евлаш заявил LIGA.net, что операция по сбитию самолета была показательна в первую очередь для западных партнеров Украины

Ту-22м3 (Фото: ЕРА)

Спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Илья Евлаш считает, что уничтожение украинскими бойцами российского стратегического бомбардировщика Ту-22м3 заставит западных союзников предоставить Украине больше оружия. Такое мнение он высказал в комментарии LIGA.net.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По словам Евлаша, сбитие воздушного судна оккупантов является действительно "уникальной операцией". По его мнению, это показательно в первую очередь для стран Запада, которые следят за Украиной.

"Поэтому это очень важно, я думаю, что наши партнеры увидят наши умения, и дадут нам большее вооружение, для того чтобы могли и на земле, и в воздухе, и противостоять российской угрозе и ракетному террору", – высказался пресс-секретарь Воздушных сил.

Находясь в "тяжелом положении", Украина демонстрирует союзникам, что "будет бороться до конца".

19 апреля Главное управление разведки во взаимодействии с Воздушными силами ВСУ уничтожили российский стратегический бомбардировщик Ту-22М3.

Собеседник LIGA.net в Силах безопасности и обороны рассказал, что это удалось сделать посредством использования зенитного ракетного комплекса дальнего радиуса действия С-200.

в Силах безопасности и обороны рассказал, что это удалось сделать посредством использования зенитного ракетного комплекса дальнего радиуса действия С-200. Представитель ГУР Юсов заявил, что для России изготовление новых бомбардировщиков Ту-22М3 фактически невозможно.

Читайте также: "Сложно различить". Воздушные силы – о ракетах Х-59/Х-69, которыми РФ атаковала Украину