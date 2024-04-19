Сбитие Ту-22м3 россиян. Воздушные силы: Запад увидит наши умения и даст больше оружия
Спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Илья Евлаш считает, что уничтожение украинскими бойцами российского стратегического бомбардировщика Ту-22м3 заставит западных союзников предоставить Украине больше оружия. Такое мнение он высказал в комментарии LIGA.net.
По словам Евлаша, сбитие воздушного судна оккупантов является действительно "уникальной операцией". По его мнению, это показательно в первую очередь для стран Запада, которые следят за Украиной.
"Поэтому это очень важно, я думаю, что наши партнеры увидят наши умения, и дадут нам большее вооружение, для того чтобы могли и на земле, и в воздухе, и противостоять российской угрозе и ракетному террору", – высказался пресс-секретарь Воздушных сил.
Находясь в "тяжелом положении", Украина демонстрирует союзникам, что "будет бороться до конца".
- 19 апреля Главное управление разведки во взаимодействии с Воздушными силами ВСУ уничтожили российский стратегический бомбардировщик Ту-22М3.
- Собеседник LIGA.net в Силах безопасности и обороны рассказал, что это удалось сделать посредством использования зенитного ракетного комплекса дальнего радиуса действия С-200.
- Представитель ГУР Юсов заявил, что для России изготовление новых бомбардировщиков Ту-22М3 фактически невозможно.
Читайте также: "Сложно различить". Воздушные силы – о ракетах Х-59/Х-69, которыми РФ атаковала Украину