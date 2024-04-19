"Сложно различить". Воздушные силы – о ракетах Х-59/Х-69, которыми РФ атаковала Украину

Ту-22м3 с ракетой Х-22 (Фото: ресурс оккупантов)

Во время утренней атаки на Украину Россия запустила 12 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69, сообщил LIGA.net спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Илья Евлаш. По его словам, это был первый случай, когда враг атаковал таким количеством ракет этих типов – украинским военным сложно различить их.

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"Эти ракеты пишут через слэш, потому что очень сложно различить, и они плюс-минус одинаковы. Просто одна более мощная, вторая менее мощная, вот и все. Поэтому сегодня они запустили 12 ракет, 11 мы сбили", – рассказал Евлаш.

Кроме того, при атаке Россия применила шесть противокорабельных ракет Х-22, одна из которых попала в жилой дом в Днепре утром 19 апреля.

По словам спикера Воздушных сил, две Х-22 Силам обороны не удалось сбить, еще две исчезли из локатора.

Полный перечень уничтоженных в ночь на 19 апреля и утром вражеских воздушных целей LIGA.net публиковала здесь .

По состоянию на 16:30 известно о трех погибших в Днепре: сначала погибли женщина и мужчина, позже глава ОВА Лысак сообщил, что из-под завалов деблокировали тело еще одной погибшей. В общей сложности по области семь человек стали жертвами российских ударов, среди них – двое детей.

После обеда 19 апреля враг нанес удар по припортовой инфраструктуре Одессы, в результате чего получил ранение мужчина.

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