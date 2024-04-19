"Складно розрізнити". Повітряні сили – про ракети Х-59/Х-69, якими РФ атакувала Україну

Ту-22м3 з ракетою Х-22 (Фото: ресурс окупантів)

Під час ранкової атаки на Україну Росія запустила 12 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69, повідомив LIGA.net речник Повітряних сил Збройних Сил України Ілля Євлаш. За його словами, це був перший випадок, коли ворог атакував такою кількістю ракет цих типів – українським військовим складно розрізнити їх.

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"Ці ракети пишуть через слеш, тому що дуже складно розрізнити, і вони плюс-мінус однакові. Просто одна потужніша, друга менш потужна, от і все. Тому сьогодні вони запустили 12 ракет, 11 ми збили", – розповів Євлаш.

Крім того, під час атаки Росія застосувала шість протикорабельних ракет Х-22, одна з яких влучила у житловий будинок у Дніпрі зранку 19 квітня.

За словами речника Повітряних сил, дві Х-22 Силам оборони не вдалося збити, ще дві зникли з локатора.

Повний перелік знищених в ніч проти 19 квітня та зранку ворожих повітряних цілей LIGA.net публікувала тут.

Станом на 16:30 відомо про трьох загиблих у Дніпрі: спочатку загинули жінка та чоловік, пізніше глава ОВА Лисак повідомив, що з-під завалів деблокували тіло ще однієї загиблої. Загалом по області семеро людей стали жертвами російських ударів, серед них – двоє дітей.

Після обіду 19 квітня ворог завдав удару по припортовій інфраструктурі Одеси, внаслідок чого дістав поранення чоловік.

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