"Складно розрізнити". Повітряні сили – про ракети Х-59/Х-69, якими РФ атакувала Україну
Під час ранкової атаки на Україну Росія запустила 12 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69, повідомив LIGA.net речник Повітряних сил Збройних Сил України Ілля Євлаш. За його словами, це був перший випадок, коли ворог атакував такою кількістю ракет цих типів – українським військовим складно розрізнити їх.
"Ці ракети пишуть через слеш, тому що дуже складно розрізнити, і вони плюс-мінус однакові. Просто одна потужніша, друга менш потужна, от і все. Тому сьогодні вони запустили 12 ракет, 11 ми збили", – розповів Євлаш.
Крім того, під час атаки Росія застосувала шість протикорабельних ракет Х-22, одна з яких влучила у житловий будинок у Дніпрі зранку 19 квітня.
За словами речника Повітряних сил, дві Х-22 Силам оборони не вдалося збити, ще дві зникли з локатора.
Повний перелік знищених в ніч проти 19 квітня та зранку ворожих повітряних цілей LIGA.net публікувала тут.
- Станом на 16:30 відомо про трьох загиблих у Дніпрі: спочатку загинули жінка та чоловік, пізніше глава ОВА Лисак повідомив, що з-під завалів деблокували тіло ще однієї загиблої. Загалом по області семеро людей стали жертвами російських ударів, серед них – двоє дітей.
- Після обіду 19 квітня ворог завдав удару по припортовій інфраструктурі Одеси, внаслідок чого дістав поранення чоловік.
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